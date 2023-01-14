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السبت، 14-01-2023 11:59 ص

سول وواشنطن تجريان تدريبات مشتركة قرب حدود كوريا الشمالية

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الوكيل الإخباري - ذكر تقرير إخباري أن وحدة متقدمة بالجيش الكوري الجنوبي مزودة بأحدث الأسلحة بدأت تدريبا ميدانيا مشتركا مع لواء ستريكر من الفرقة الثانية في المشاة الأمريكية قرب الحدود بين الكوريتين.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم السبت، أن التدريب انطلق في الثاني من الشهر الجاري ولمدة أسبوعين في مدينة باجو الحدودية، التي تبعد حوالي 30 كيلومترا شمال سول، ويتم فيه استخدام أنظمة أسلحة مختلفة.

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وهذا أول تدريب مشترك بين القوات الأمريكية والكورية الجنوبية، وفتحت أمس الجمعة الدولتان الحليفتان بعض أجزاء من ميدان التدريب موجيون - ري الواقع بالقرب من المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.


وتشهد شبه الجزيرة الكورية توترات على خلفية التجارب الصاروخية من جانب كوريا الشمالية.

 

البيان

 




 

 


 

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