الأربعاء 04-01-2023
الوكيل الاخباري

مدفأة كاز تُسبب وفاة و4 إصابات بحريق منزل في الزرقاء

الأشغال: جميع الطرق ضمن اختصاص الوزارة سالكة

فيديو - تشكل السيول في المناطق الحدودية بين الأردن والعراق و البادية الشمالية الشرقية

التعليم العالي تنعى رئيس الوزراء الأسبق عبدالسلام المجالي

الأمن: إنقاذ وإخلاء مواطنين في مناطق مختلفة والبحث جارٍ عن مفقود في مادبا - فيديوهات

الذهب عالمياً يرتفع أكثر من 6 دولارات

ارتفاع سعر الخيار في السوق المركزي

الرئيس الكوري الجنوبي: علينا النظر في تعليق اتفاقية 2018 لخفض التوتر العسكري

رئيس وزراء اليابان: العالم يمر بنقطة تحول تاريخية

إنقاذ ركاب مركبة حاصرتهم مياه الأمطار داخل نفق على الطريق الصحراوي - صور وفيديو

الأربعاء، 04-01-2023 08:48 ص

بايدن يستقبل رئيس الوزراء الياباني الأسبوع المقبل

image - 2023-01-04T084808.708


الوكيل الإخباري - يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض في 13 كانون ثاني الجاري رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في قمّة سيبحث خلالها الزعيمان عدداً من الملفّات الثنائية والإقليمية والدولية، بحسب ما أعلنت الرئاسة الأمريكية أمس الثلاثاء.

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ "الرئيس بايدن يتطلّع إلى الترحيب برئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو في البيت الأبيض يوم الجمعة 13 كانون ثاني الجاري لتعميق العلاقات بين حكومتينا واقتصادينا وشعبينا".

اضافة اعلان


وأضاف أنّ الزعيمين سيبحثان في قمّتهما سلسلة من الملفّات الساخنة، من بينها خصوصاً كوريا الشمالية والصين وأوكرانيا والاقتصاد والتغيّر المناخي.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
773x435_cmsv2_3ff5697f-39d7-54c1-9851-e4770089dc0e-7284546

صادرات الأسلحة الألمانية تسجل انخفاضا طفيفا في 2022

900x450_uploads,2023,01,04,f3e63ac038

الجمهوريون يخفقون في انتخاب رئيس لمجلس النواب الأمريكي

63b50b944c59b75242710578

الرئيس الكوري الجنوبي: علينا النظر في تعليق اتفاقية 2018 لخفض التوتر العسكري

63b5114b4c59b74fe625bf8a

رئيس وزراء اليابان: العالم يمر بنقطة تحول تاريخية

L6Hnf5t1krF4EpqojUK8onKWgEfeqTFgIX2s2mZ8

كاليفورنيا تتأهّب لمواجهة عاصفة مطرية عاتية ووحشيّة

م

جلسة لمجلس الأمن الدولي تناقش انتهاك إسرائيل للوضع الراهن بالقدس

أخبار متعلقة
1071170035_0_0_3073_1728_1920x0_80_0_0_c2233b1d3806f8e086c7ba8065d144fe

بايدن ينفي مناقشة أمريكا إجراء تدريبات نووية مع كوريا الجنوبية

image - 2022-12-17T150043.128

أمريكا تحث زعيم كوريا الشمالية على العودة إلى المحادثات

573c7770c46188693e8b4582

واشنطن ترسل وفداً رفيعا إلى الصين لبث الدفء في العلاقات الثنائية

مجلس-الشيوخ-الأمريكي

الديمقراطيون يفوزون بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ الأميركي

article_5f81d42745eec8_18068712

كوريا الشمالية تأمر جيشها بالتأهب

53648bf4882b89fda1908071ab94771d

ماكرون: اتفقت مع بايدن على حل مشكلة الدعم الأمريكي