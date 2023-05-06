السبت 06-05-2023
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السبت، 06-05-2023 02:22 م

حفل تتويج تشارلز.. 7 دول "غير مدعوة" إحداها عربية

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الوكيل الإخباري - وجهت بريطانيا الدعوة لعشرات الدول حول العالم، لحضور ممثليها لحفل تنصيب الملك تشارلز، اليوم السبت، لكنها استثنت عددا صغيرا من الدول، لم توجه لهم الدعوات.

وقال مصدر بريطاني، إن بريطانيا لم توجه دعوات لحضور حفل تتويج الملك تشارلز لقادة كل من:

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روسيا
بيلاروسيا
إيران
ميانمار
سوريا
أفغانستان
فنزويلا


كما وجهت دعوتين لـ"كبار الدبلوماسيين"، وليس لرؤساء الدول، بالنسبة لدولتي كوريا الشمالية ونيكاراغوا.


ومن ناحية أخرى تمت دعوة رؤساء الدول الأخرى الذين تربطهم بريطانيا علاقات دبلوماسية كاملة، وللدول التابعة للمملكة المتحدة.

 

سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

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