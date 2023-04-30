أبو الغيط يثمن موقف اليابان الداعم للقضية الفلسطينية

الوكيل الإخباري - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أهمية موقف اليابان الداعم للقضية الفلسطينية والمساعدات المالية المتوالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وموقف اليابان المؤيد لحل الدولتين، والمناهض لسياسة الاستيطان التي تمارسها إسرائيل.

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وأشار أبو الغيط خلال استقباله فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان والذي يصاحبه وفد رفيع المستوى، وذلك في إطار جولة تشمل مصر والعديد من الدول الأخرى، إلى أهمية الروابط التاريخية التي تربط العالم العربي واليابان، لافتاً إلى حرص الجامعة العربية على الارتقاء بعلاقات التعاون مع طوكيو إلى آفاق أرحب، خاصة في ضوء المنتدى الاقتصادي العربي الياباني الذي تأسس عام 2009، وكذلك مذكرة التعاون العربي الياباني في المجال السياسي والتي أُبرمت عام 2013.



وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن المباحثات تناولت مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الدولية، وفي مقدمتها الوضع الإنساني المتدهور في السودان، مشيراً إلى أن رئيس وزراء اليابان أعرب عن دعم اليابان للجهود الدولية لوقف العنف ودعم الجهود السودانية نحو الانتقال إلى الحكم المدني.



وأوضح المتحدث أن رئيس وزراء اليابان التقى بالمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، حيث ألقى كلمة أعرب فيها عن تثمين الجانب الياباني لعلاقات التعاون مع الجامعة العربية ودولها الأعضاء في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

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