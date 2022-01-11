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كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد باتجاه البحر

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الثلاثاء، 11-01-2022 11:09 ص

كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد باتجاه البحر

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الوكيل الإخباري- أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، مقذوفاً غير محدد، باتجاه البحر، في ثاني تجربة صاروخية تجريها بيونغ يانغ في العام الجديد بعدما أطلقت قبل أقل من أسبوع ما قالت إنه صاروخ فرط صوتي.

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ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن هيئة الأركان المشتركة في سيول قولها في رسالة نصية إلى الصحافيين، إن المقذوف أُطلق من الساحل الشرقي لشبه الجزيرة باتجاه البحر دون إعطاء مزيد من التفاصيل في الحال.


وفي طوكيو، أعلن خفر السواحل اليابانيون أنهم رصدوا إطلاق كوريا الشمالية مقذوفاً "مماثلاً لصاروخ بالستي".


وجاءت تلك التجربة الصاروخية الجديدة بعد ساعات من إصدار الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وإيرلندا وألبانيا بياناً مشتركاً دعت فيه كوريا الشمالية إلى الامتناع عن أي أنشطة جديدة مزعزعة للاستقرار.

 

وكانت بيونغ يانغ قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها أطلقت في الخامس من الشهر الحالي صاروخاً يحمل رأساً حربية انزلاقية فرط صوتية وأصاب بدقة هدفاً على بعد 700 كيلومتر.

 

المصدر: بترا

 

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