الصين تدعو إلى المحافظة على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية

الوكيل الإخباري - دعت الصين الى وجوب حرص جميع الأطراف على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية لأنهما لم يأتيا بسهولة.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين في رده على سؤال خلال مؤتمر صحفي يومي، "في ظل الظروف الحالية، من الضروري لجميع الأطراف المعنية أن تأخذ في اعتبارها الوضع الكلي، وأن تكون حذرة في أقوالها وأفعالها".



ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بالاتجاه الصحيح المتمثل في الحوار والتشاور، من أجل دفع التسوية السياسية لقضية شبه الجزيرة الكورية بشكل مشترك.



يشار إلى أن كوريا الشمالية أجرت تجربة على صاروخ فرط صوتي في أول اختبار من نوعه هذا العام، حسبما أفاد الإعلام الرسمي.



وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن تجربة إطلاق الصاروخ جرت الأربعاء، موضحة أن الصاروخ حمل رأسا حربية انزلاقية فرط صوتية، حيث أصاب الصاروخ بدقة هدفا على بعد 700 كيلومتر.

بترا