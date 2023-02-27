كوريا الشمالية تعقد اجتماعاً نادراً لبحث نقص الغذاء

الوكيل الإخباري - افتتح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اجتماعاً موسعاً لحزب العمال الحاكم من أجل مناقشة ملف الزراعة، حسبما أفادت وسائل إعلام كورية رسمية اليوم الاثنين.



يأتي الاجتماع وسط تقييمات خارجية تشير إلى أن بيونغ يانغ تعاني من نقص في الغذاء.

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وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية بأن كبار مسؤولي حزب العمال استعرضوا الجهود التي بذلت العام الماضي لتحقيق أهداف الدولة المتمثل في إحداث "ثورة ريفية في العصر الجديد".

وذكرت الوكالة أن اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال سيحدد "مهام فورية ومهمة بشأن القضايا الزراعية والمهام العاجلة الناشئة في المرحلة الحالية من التنمية الاقتصادية الوطنية".



ولم تذكر الوكالة موعد انتهاء الاجتماع وما إذا كان الزعيم كيم سيلقي كلمة.



حضر الاجتماع أيضا مسؤولون بارزون مثل رئيس الوزراء كيم توك هون، وجو يونغ وون، أحد أقرب مساعدي كيم، والذي يتولى الشؤون التنظيمية للجنة المركزية للحزب.



وهذا أول اجتماع عام يعقده الحزب لمناقشة قضايا الزراعة.



ولم توضح الوكالة جدول أعمال الاجتماع، لكن المكتب السياسي للحزب قال هذا الشهر إن هناك حاجة إلى "نقطة تحول تعزز التغيير الجذري في التنمية الزراعية بشكل ديناميكي".

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