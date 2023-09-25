كوريا الشمالية تعيد فتح حدودها بعد قيود فرضتها عقب انتشار كورونا

الوكيل الاخباري- قالت وسائل إعلام صينية رسمية إن كوريا الشمالية ستسمح للأجانب بدخول البلاد اعتبارا من الاثنين، بعد قيود صارمة فرضتها بيونغ يانغ عقب انتشار فيروس "كورونا" واستمرت أكثر من 3 سنوات.



وأغلقت كوريا الشمالية حدودها إلى حد كبير منذ مطلع 2020 إثر وباء كوفيد.

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وذكرت شبكة "سي سي تي في" الصينية الرسمية الاثنين أن كوريا الشمالية أعلنت بأنها ستسمح للأجانب بدخول أراضيها.



وأضاف التقرير أن الأجانب سيخضعون لفترة حجر صحي ليومين لدى وصولهم.



ولم يقدم التقرير معلومات إضافية عن مصدر الإعلان، علما بأن وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية لم تنشر أي معلومات عن إعادة فتح الحدود.



وأفادت شركة صينية تسير رحلات إلى كوريا الشمالية هي "رحلات مضيق داندونغ الوطنية" لأتباعها على موقع "وي تشات" الاجتماعي "لم تستأنف الرحلات في الوقت الحالي.. انتظروا وتحلوا بالصبر".