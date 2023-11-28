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الثلاثاء، 28-11-2023 09:39 ص

كوريا الشمالية تفسر لمجلس الأمن سبب إطلاقها قمرا اصطناعيا

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الوكيل الاخباري- أبلغت كوريا الشمالية مجلس الأمن الدولي بأن إطلاقها قمرا اصطناعيا لأغراض التجسس يندرج في إطار الدفاع المشروع عن النفس، رافضة موجة تنديدات قادتها الولايات المتحدة.

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واعتبرت قوى غربية واليابان وكوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي عبر إطلاق القمر الاصطناعي الأسبوع الماضي، والذي قالت بيونغ يانغ إنه التقط صورا لمواقع عسكرية مهمة أمريكية وكورية جنوبية.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، فإن القمر التقط صورا "تفصيلية" لكل من البيت الأبيض والبنتاغون.

وقالت الوكالة إن الزعيم كيم جونغ أون يتفحص هذه الصور، كما أنه أحصى عدد حاملات الطائرات في قاعدة أمريكية.

وفي مشاركة نادرة في مجلس الأمن، قال مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونغ إن البلدان الأخرى لا تواجه أي قيود على استخدام الأقمار الاصطناعية.

 




 

 


 

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