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السبت، 25-11-2023 09:19 ص

كيم جونغ أون يتفرج على صور مدن كورية جنوبية التقطها القمر الكوري الشمالي

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الوكيل الاخباري- أفادت الوكالة المركزية للأنباء في كوريا الشمالية بأن زعيم البلاد، كيم جونغ أون، اطلع على صور لمدن كوريا الجنوبية، تم التقاطها من القمر الصناعي الاستطلاعي الذي أطلقته بيونغ يانغ.

وذكرت الوكالة أن كيم جونغ أون تفقد يوم امس الجمعة مركز التحكم التابع للإدارة الحكومية العامة للتقنية الجوية والفضائية في بيونغ يانغ، وتحقق من سير الأعمال للتحضير لاستخدام القمر الاستطلاعي، واطلع على الصور التي تم التقاطها في 24 نوفمبر.

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وأضافت أنه اطلع على الصور "للأهداف الرئيسية على أراضي الطرف المعادي، بما فيها موكبو وغونسان وبيونغ تايك وأوسان وسيؤول".

وأطلعت الإدارة العامة كيم جونغ أون على الخط لتصوير أراضي "الطرف المعادي" ليوم 25 نوفمبر.

 




 

 


 

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