كيم جونغ أون يوعز بإطلاق أول قمر صناعي عسكري كوري شمالي

الوكيل الإخباري - قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن زعيم البلاد كيم جونغ أون، أوعز خلال جلسة لقيادة الحزب الحاكم، بإنجاز العمل وإطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع مع صاروخ حامل.

اضافة اعلان



ووفقا للوكالة، شدد الزعيم الكوري الشمالي على ضرورة إطلاق أول قمر صناعي عسكري كوري شمالي في المستقبل القريب.



وأشارت الوكالة إلى أن كيم جونغ أون، ترأس جلسات القيادة الحزبية التي جرت في الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر، وتم خلالها استعراض نتائج العمل في عام 2022 وتحديد الأهداف الواجب تنفيذها في 2023. وحدد الزعيم الكوري الشمالي خلال ذلك، المهام اللازمة لتطوير الدولة، ومن بينها التصدي للأعداء، وتنشيط عمل أعضاء الحزب وقياداته وتحديد المؤشرات المستقبلية لعدد من الصناعات.



في وقت سابق، وجّه الزعيم الكوري الشمالي، بتطوير صاروخ باليستي جديد عابر للقارات وقادر على شن هجوم نووي مضاد، وإنتاج كميات كبيرة من الأسلحة النووية التكتيكية.

روسيا اليوم