الأحد 02-04-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام : ضبط 12 شخصًا بحوزتهم مواد مخدرة في شاليه

استشهاد برادعية منفذ عملية الدهس بالضفة الغربية

الأسد للوزراء الجدد: تغيير الأشخاص ليس هدفا

ختام منافسات الدور الأول لبطولة الشباب الرمضانية للخماسيات

أوكرانيا تفرض عقوبات على أفراد وشركات روسية

قطر تدين تكرار جريمة حرق المصحف الكريم بالدنمارك

اصابة 5 أشخاص بحادث تدهور مركبة في لواء المزار الشمالي

هزة ارضية ثانية تضرب البحر الميت

هزة أرضية تضرب منطقة الأغوار في الأردن

الامن يحقق بملابسات العثور على جثة مواطن داخل منزله بالكرك

السبت، 01-04-2023 08:00 م

كييف تطلب 100 مدرعة من بولندا بتمويل أوروبي وأميركي

image (5)


الوكيل الإخباري - طلبت أوكرانيا من بولندا 100 مدرعة متعددة المهام من طراز روسوماك، تصنعها بترخيص من فنلندا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي، اليوم السبت.

اضافة اعلان


وبحسب وكالة يورونيوز، قال مورافيكي من موقع إنتاج هذه المركبات في جنوب بولندا: "جاءت طلبية تسلمتها أمس، من رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، لمئة مدرعة روسوماك سيتم تصنيعها هنا".


وأشار رئيس الحكومة البولندية إلى أن الطلبية سيتم تمويلها بأموال أوروبية ممنوحة لبولندا وتمويل أميركي حصلت عليه أوكرانيا، من دون أن يحدد قيمة العقد.


و"روسوماك" هي مدرعة متعددة المهام ذات ثماني عجلات، تصنع بموجب ترخيص من شركة "باتريا" الفنلندية.


بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202330101616516139187

الأسد للوزراء الجدد: تغيير الأشخاص ليس هدفا

320232922637685961156

أوكرانيا تفرض عقوبات على أفراد وشركات روسية

2

قطر تدين تكرار جريمة حرق المصحف الكريم بالدنمارك

main_image6428632488ec0

زلزال بقوة 5.7 يضرب جنوب ايران

2202326101924152292543

باكستان : مقتل 4 جنود في هجوم مسلح على الحدود مع إيران

image (2)

إسبانيا.. حرائق الغابات تحت السيطرة

أخبار متعلقة
6422aa924c59b7158835bb93

الخارجية البولندية تعلن عن زيارة زيلينسكي الوشيكة إلى وارسو

6416594c42360471bb4bf822

وسائل إعلام: إصابة خمسة مرتزقة فنلنديين في أوكرانيا

6414a7254236041fa7202eb8

ضابط الاستخبارات الأمريكي سكوت ريتر يتنبأ بنهاية زيلينسكي

image770x420cropped

صحيفة: لاجئون أوكران يعيشون حياة الأثرياء في النمسا

64042aa94236043694114509

انسحابات من الحزب الديمقراطي بسبب أوكرانيا: بايدن يدفع العالم "لحرب نووية"

thumbs_b_c_329e13b1ed190104bfbef24bea9ed80c

للأسبوع التاسع.. عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد نتنياهو