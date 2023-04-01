كييف تطلب 100 مدرعة من بولندا بتمويل أوروبي وأميركي

الوكيل الإخباري - طلبت أوكرانيا من بولندا 100 مدرعة متعددة المهام من طراز روسوماك، تصنعها بترخيص من فنلندا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي، اليوم السبت.

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وبحسب وكالة يورونيوز، قال مورافيكي من موقع إنتاج هذه المركبات في جنوب بولندا: "جاءت طلبية تسلمتها أمس، من رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، لمئة مدرعة روسوماك سيتم تصنيعها هنا".



وأشار رئيس الحكومة البولندية إلى أن الطلبية سيتم تمويلها بأموال أوروبية ممنوحة لبولندا وتمويل أميركي حصلت عليه أوكرانيا، من دون أن يحدد قيمة العقد.



و"روسوماك" هي مدرعة متعددة المهام ذات ثماني عجلات، تصنع بموجب ترخيص من شركة "باتريا" الفنلندية.



بترا