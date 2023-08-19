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السبت، 19-08-2023 06:18 م

كييف وستوكهولم تتفقان على توطين إنتاج ناقلات الجند السويدية CV-90 في أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عقب اجتماع مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، عن التوصل إلى اتفاق بشأن توطين إنتاج وصيانة ناقلات الجند السويدية "CV-90" في أوكرانيا.

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وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع كريسترسون عقب المحادثات: "لقد قمنا اليوم بتفصيل اتفاقنا بشأن الإنتاج المشترك لمركبات CV-90 في أوكرانيا، وتوطين الإنتاج وعمليات الصيانة وما يتعلق بها".

وأضاف: "لقد تحدثنا عن [توفير] مركبات CV-90 إضافية، ولكن أي مساعدة لا يمكن أن تكون بلا حدود، لذلك أنا ممتن جدا للخطوة المهمة اليوم إلى الأمام في توطين إنتاج هذه المركبات في أوكرانيا".

كما أشار زيلينسكي، إلى أن القوات الأوكرانية بدأت التدريب للعمل مع منظومة "آرتشر" المدفعية السويدية.

وفي البيان المشترك بين زيلينسكي وكريسترسون، لوحظ أن أوكرانيا والسويد تسعيان إلى "تعزيز التعاون في إنتاج وتشغيل وتدريب المشغلين وصيانة مركبات CV-90".

 




 

 


 

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