الخميس 25-05-2023
الوكيل الاخباري

السلطات النرويجية تدعو سكانها إلى تجنب "الحوت الجاسوس الروسي"

حفل الفنانين العرب بمناسبة زفاف ولي العهد دون مقابل

اصابة شخص بتدهور صهريج محمل بالفسفوريك واغلاق نزول النقب - فيديو

إعفاء الأردنيين من رسوم دخول البترا حتى 1 حزيران

إنتاج: سنواصل العمل لتحقيق رؤية الملك بتعزيز قطاع الاتّصالات في الأردن

استقلال الأردن 77 يتصدر منصات التواصل في المملكة

لتجنب التخلف عن السداد .. تركيا تطلب من البنوك شراء السندات الدولارية

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

95 %حجوزات مزارع المملكة خلال يومي الخميس والجمعة

50 % من الألمان يخشون مواجهة الفقر في الشيخوخة

الخميس، 25-05-2023 03:46 م

روسيا تنزل إلى المياه سفينة دوريات جديدة للقوات الخاصة

646f42d142360423d2320b66


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "ألماز" الروسية أنها أنزلت إلى المياه مؤخرا سفينة دوريات عسكرية طورتها للقوات الخاصة التابعة لخفر السواحل في البلاد.

اضافة اعلان


وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن حوض بناء السفن التابع للشركة في بطرسبورغ الروسية شهد مؤخرا احتفالية خصصت لإنزال سفينة من الفئة الثانية المعدلة من سفن "بورغا" التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 22120 لتستخدم كسفن دوريات لخفر السواحل.


وتعتبر السفينة الجديدة أول سفينة من فئة "بورغا" تم تجهيزها بمنظومات تسليح خاصة من ضمنها منظومات AK-630 المدفعية، ومن غير المعروف بعد إلى أي أسطول ستكون تابعة في خدمة الجيش الروسي.


تنتمي سفن "بورغا" الروسية إلى فئة سفن الدوريات المتعددة الأغراض القادرة على العمل في المياه المغطاة بالجليد، وتم تدعيم هياكلها لتكون قادرة على شق الجليد الذي تزيد سماكته عن نصف متر.


ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 24 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 25 شخصا إضافة إلى 14 عسكريا، والعمل في مهمات تستمر 20 يوما دون الحاجة للتزود بالوقود والمؤن.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
_97660316_477833a3-2867-441d-8da2-328f5711a0f1

مصدر: أوكرانيا تخطط لتفجير نووي

276578

روسيا تغلق قنصلية السويد في سانت بطرسبورغ وتطرد 5 دبلوماسيين

646f50ed42360418ad26c195

السلطات النرويجية تدعو سكانها إلى تجنب "الحوت الجاسوس الروسي"

646f4d4c4236041f6b2939e3

حفيد رئيس الجالية الإيرانية يهدي مصر 8 قطع أثرية نادرة

646f2abe42360423033f2382

لبنان.. وليد جنبلاط يعلن استقالته من رئاسة "الحزب التقدمي الاشتراكي"

646f38d74c59b72d0e67ab8c

حشد محتج يدمر منزل وزير هندي

أخبار متعلقة
644dec5a4236047e340e8ea4

تشاووش أوغلو: تركيا أمل السلام للحرب في أوكرانيا

644cdd9f4236045d5702ba83

روسيا وتركيا تتفقان على زيادة عدد الرحلات الجوية

Apache_Attack_Helicopter_Takes_Off_from_HMS_Ocean_MOD_45150676

الجيش الأمريكي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته لمدة 24 ساعة

644cb0984236045a41147687

لافروف يؤكد فشل المحاولات الغربية لعزل روسيا

64491a82423604559d60d625

روسيا تنزل إلى المياه غواصة صاروخية جديدة

image - 2023-04-27T084532.385

زيلينسكي يبدي تفاؤله بعد محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني