السبت 14-11-2020
الوكيل الاخباري

ضبط اسلحة نارية بحوزة 3 اشخاص بشمال المملكة

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى ميلاد المغفور له الملك الحسين

قــرار حكومــي هام خلال أيام وترقــب شعبــي

الملك : الحسين نذرني يوم ولدت لخدمة الأردن

وفيات السبت 14/11/2020

أسعار الذهب السبت 14/11/2020

محطات مشرقة في الذكرى الـ 85 لميلاد الملك الحسين بن طلال

فرصة لسقوط الأمطــار مساء اليوم

وفيات كورونا.. 61 في المغرب و 14 بالجزائر

بايدن يفوز بـ 306 من الناخبين الكبار مقابل 232 لترامب




السبت، 14-11-2020 11:45 ص

لم يعترف بهزيمته بعد

لأول مرة .. ترامب يلمح إلى أنه قد لا يكون على رأس الإدارة القادمة

تر
دونالد ترامب


الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن "الوقت سيكشف" ما إذا كانت إدارة أخرى ستتولى السلطة، في إشارة إلى أن جو بايدن، الذي أعلن فوزه في الانتخابات، قد يخلفه في المنصب.

اضافة اعلان

وصرح ترامب من البيت الأبيض، امس الجمعة، حيث على ما يبدو لأول مرة، بإمكانية وجود إدارة جديدة تحت قيادة بايدن، لكنه لم يصل إلى حد التسليم بالهزيمة في السباق الانتخابي، ولم يذكر منافسه الديمقراطي بالاسم.


وتحدث ترامب عن الوضع الوبائي في الولايات المتحدة، حيث أكد أن إدارته لن تأمر بفرض حجر صحي عام، قائلا: "لن أفعل ذلك، لن يتم إغلاق الإدارة الحالية (أي تطبيق تدابير تقييدية صحية على نطاق واسع فيما يتعلق بالوباء)... أيا كان ما سيحدث في المستقبل، لا أحد يدري من هي الإدارة القادمة، سيكشف الوقت عن ذلك".


ويوجه ترامب منذ الثالث من نوفمبر تشرين الثاني اتهامات بوقوع تزوير في الانتخابات الرئاسية على نطاق واسع، لكنه، ومع استمراره في توجيه مثل هذه المزاعم على تويتر، لم يكررها في تصريحاته العلنية يوم أمس الجمعة.
وعزز بايدن انتصاره على ترامب أمس الجمعة بفوزه بولاية جورجيا لتضعف آمال الرئيس ترامب في قلب النتيجة بالطعون القانونية وإعادة الفرز.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-364264-637409327819445606

فقدان بطاقات انتخابية في العراق

986604

مصرع 53 شخصا نتيجة فيضانات في الفلبين

اقفال

لبنان.. بدء الإقفال التام حتى نهاية الشهر الحالي

201113163624-02-ethiopia-tigray-conflict-1109-exlarge-169

إثيوبيا .. انفجاران في مدينتين مختلفتين بولاية أمهرة

بايدن

بايدن يدعو إلى اتخاذ إجراء فوري لمواجهة كورونا

حرس

كورونا يتسلل مجددا بين حرس الرئيس الأميركي

أخبار متعلقة
ولاية

ترامب يعلن انتصاره في ولاية بنسلفانيا دستوريا

ترامب

صحيفة أميركية تكشف عن خطط ترامب بعد الإقرار بفوز بايدن رسميا

20201105-1604538590703-original

فوز جو بايدن يعيد للبيت الأبيض حيوانا أليفا غاب عنه لسنوات

جارد

سي إن إن : صهر ترامب دعاه للاعتراف بنتائــج الانتخابات

با

وسائل إعلام أميركية : نتائج أولية تظهر تقدم بايدن

اقتراع

النتائــج الأولية للانتخابات الأميركيـــة