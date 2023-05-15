لأول مرة .. تركيا تتجه لجولة ثانية من الانتخابات في 28 أيار

الوكيل الاخباري - تتجه تركيا إلى جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في 28 مايو بعد فرز أغلب بطاقات الاقتراع وعدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة.

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ويحتاج المرشح للحصول على نسبة 50% زاد واحد من الأصوات للفوز بالانتخابات وعدم الذهاب إلى جولة إعادة.



وليل الأحد-الاثنين، قال أحمد ينار، رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إن الرئيس رجب طيب أردوغان يتقدم في انتخابات الرئاسة بحصوله على 49.49% بعد فرز 91.93% من الأصوات.



وأضاف أن كمال كليتشدار أوغلو، مرشح المعارضة ومنافس أردوغان الرئيسي، حصل على 44.49% من الأصوات.



من جهتها، أظهرت بيانات وكالة الأناضول الرسمية أن أردوغان حصل على 49.34% من الأصوات، وكليتشدار أوغلو على 44.99% بعد فرز 98.15% من الأصوات.



من جهته، أعلن المرشح الذي حلّ ثالثاً، سنان أوغان، أنه "لا يميل" لدعم أي طرف في جولة الإعادة. يذكر أن أوغان حصد حوالي 5.25% من أصوات الناخبين.

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