الأربعاء 12-04-2023
الوكيل الاخباري

"الوكيل الإخباري" ينشر نتائج قرعة الحج للمعلمين 2023 - اسماء

اسعار السكر تتراجع عالمياً

أوقاف إربد الثانية تعقد مجلسها العلمي الثالث

صلاحيات لمدراء التربية بتنسيق دوام الطلبة

لأول مرة منذ 11 عاما .. وزير الخارجية السوري يصل السعودية - صور

هام من الإفتاء حول مقدار زكاة الفطر وفدية الصيام

1,8 مليار دينار صادرات صناعة عمان بالربع الأول من 2023

السياحة تطلق المرحلة الثالثة من مشروع "إصلاح منظومة التراخيص"

5 نواب يحوّلون أسئلة رقابية موجهة للحكومة إلى استجوابات

ارتفاع عدد زوار مأدبا 235% خلال الربع الأول من العام الحالي

الأربعاء، 12-04-2023 05:17 م

لأول مرة منذ 11 عاما .. وزير الخارجية السوري يصل السعودية - صور

341003070_895726785032442_6739705274009348097_n


الوكيل الاخباري - وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري إلى مدينة جدة السعودية، قبل يومين من اجتماع يعقده مجلس التعاون الخليجي، لتبادل وجهات النظر حول إمكانية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

اضافة اعلان


ووفق وكالة الأنباء السورية الرسمية، فإن المقداد يصل مدينة "في زيارة عمل بناء على دعوة من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان لإجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك".


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال إيجاز صحفي في مقرّ الوزارة بالدوحة، إن بلاده تلقت دعوة لحضور "الاجتماع التشاوري" الذي تشارك فيه دول الخليج، إضافة إلى الأردن ومصر والعراق، هو "التباحث حول الوضع في سوريا".




 




 

 


 

إقرأ ايضا
483201

سوريا تقرر تعيين سفير لها بتونس

image - 2023-04-12T153631.456

نيويورك تستبدل شرطة الدورية في مترو الأنفاق بروبوتات

643664ce4c59b71f387aefb8 (1)

بايدن يصل إلى بلفاست وسط احتجاجات عنيفة

image - 2023-04-12T153631.456

زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب الشرق الأقصى الروسي

6436670542360465bd1a66f7

صحيفة: الهجوم المضاد المخطط لأوكرانيا قد يصبح مصيدة موت بالنسبة للولايات المتحدة والناتو

64365af94c59b727643bef05

السعودية.. هيئة الرقابة تطيح بمرتكبي جرائم فساد بمبالغ مليونية

أخبار متعلقة
9999

السيسي يؤكد على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية

48456C74-84E0-489F-B4E2-98936B50834B

اتفاق سعودي إيراني على عقد لقاء ثنائي في رمضان

236145

السعودية تستضيف القمة العربية الـ32 في أيار المقبل

4018906-402818461-3084bac6-0753-44e1-9e8b-2bfbbdd3e9c6-89020030-02fc-4bda-8f4b-011afc3abd11

السعودية تصدر تعليمات جديدة حول اداء مناسك العمرة في رمضان

elaosboa79826-scaled

قرار جديد من السعودية بشأن عمرة رمضان

مكة5

السعودية تنفي المنشورات المتداولة عن منع التصوير في الحرم المكي