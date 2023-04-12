لأول مرة منذ 11 عاما .. وزير الخارجية السوري يصل السعودية - صور

الوكيل الاخباري - وصل وزير الخارجية والمغتربين السوري إلى مدينة جدة السعودية، قبل يومين من اجتماع يعقده مجلس التعاون الخليجي، لتبادل وجهات النظر حول إمكانية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

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ووفق وكالة الأنباء السورية الرسمية، فإن المقداد يصل مدينة "في زيارة عمل بناء على دعوة من وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان لإجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال إيجاز صحفي في مقرّ الوزارة بالدوحة، إن بلاده تلقت دعوة لحضور "الاجتماع التشاوري" الذي تشارك فيه دول الخليج، إضافة إلى الأردن ومصر والعراق، هو "التباحث حول الوضع في سوريا".

