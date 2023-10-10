لافروف: السمة المميزة للغرب هي العجز التام عن التفاوض

الوكيل الإخباري - أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن رفض مبدأ المساواة والعجز التام عن التفاوض كانت من السمات المميزة للدول الغربية منذ فترة طويلة.



جاء ذلك في مقال لوزير الخارجية الروسي نشره موقع "روسيا في السياسة الدولية" كتب فيه: "إن الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة في مجملها وترابطها هو مفتاح السلام والاستقرار الدوليين".

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وتابع أن "السمات المميزة للغرب الجماعي كانت منذ فترة هي رفض مبدأ المساواة وما يرتبط به من العجز التام عن التفاوض. لقد اعتاد الغرب الجماعي على النظر إلى بقية العالم باستخفاف، تماشيا مع مبدأ القائد والمنقاد بمنطق أن الأمريكيين وتوابعهم الأوروبيين غالبا ما يتحملون التزامات، بما في ذلك الالتزامات المكتوبة والملزمة قانونا، ثم لا يفون بها ببساطة".



وأكد الوزير على أن النقاش السياسي العام الذي اختتم في الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة أكد بشكل لا يدع مجالا للشك أن العالم يشهد تغيرات جذرية وتكتونية. وكتب: "يتم تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب أمام أعيننا، حيث تؤيد الأغلبية العالمية، التي تمثل 85% من سكان الأرض، توزيعا أكثر إنصافا للخيرات واحترام حقوق الإنسان، والتنوع الحضاري من أجل دمقرطة مستمرة للحياة الدولية".



من ناحية أخرى، وفقا للوزير، فإن مجموعة ضيقة من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى استخدام أساليب استعمارية جديدة لإبطاء المسار الطبيعي للأشياء والحفاظ على هيمنتها المراوغة".

RT