الجمعة 10-11-2023
الوكيل الاخباري

إقامة صلاة الغائب على شهداء غزة وفلسطين بمساجد المملكة اليوم

مدير المستشفى الإندونيسي في غزة يرجح توقفه عن العمل خلال 24 ساعة

بيان صادر عن السفارة الفلسطينية في عمّان

المركزي يوضح حول صرف سعر الدينار وأسعار الفائدة في الأردن

العسعس: برنامج النقد الدولي يتيح لنا الاستدانة بنسب فائدة متدنية

إيران تكشف توجهها بشأن توسيع نطاق الحرب

الأردن يصوت لصالح قرار أممي بشأن سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية

خروج بنك الدم بغزة عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي

كتائب القسام تعلن مقتل مجندة أسيرة وإصابة آخر بقصف جيش الاحتلال

الصفدي يواصل جهود الأردن الدبلوماسية لوقف الحرب على غزة

عاجل

وزير الخارجية الإيراني: نظرا لتزايد حدة الحرب في غزة أصبح توسيع نطاق الحرب أمرا لا مفر منه

الجمعة، 10-11-2023 12:11 ص

لافروف: الغرب "يتودد" إلى أرمينيا ويريد أن يتحالف معها ضد روسيا

654d27104c59b7439818f7d8


الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الدول الغربية "تتودد" إلى أرمينيا وتريد أن تتحالف معها ضد روسيا.

اضافة اعلان


وفقاً للوزير: روسيا ليس لديها أي أحكام سلبية مسبقة ضد شركاء أرمينيا الخارجيين، ويجب على يريفان أن تحدد مسارها بشكل مستقل.

وقال وزير الخارجية الروسي: "أرمينيا عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وحليف موثوق لنا، وشريك استراتيجي، ونحن نؤيد رؤيتها المستقلة في كيفية بناء علاقاتها مع الشركاء الخارجيين. وليس لدينا أي أحكام سلبية مسبقة على الإطلاق في ما يتعلق بدائرة شركائها الخارجيين، وأصدقائها، أيا كانوا. من جهتنا "نحن لا نصادق أحدا ضد أحد".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
654d45354c59b71bcd7aab8d

الرئيس البرتغالي يحل البرلمان ويدعو لانتخابات مبكرة

654d4a724c59b711c7478adb

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض "هدف" بصاروخ "باتريوت" في الجنوب

WhatsApp Image 2023-11-09 at 11.24.29 PM

الأمم المتحدة: انتخاب 5 قضاة لمحكمة العدل الدولية

1699553804617

رئيس الإمارات وأمير قطر يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

654d128c42360466fb6c1baf

قوات الدفاع الجوي الروسية تعترض صاروخا أوكرانيا قبالة سواحل شبه جزيرة القرم

654ccee042360468a120c492

مزايا المسيرة الأمريكية MQ-9 Reaper التي أسقطها الحوثيون

أخبار متعلقة
652b6c574c59b74ea73b1b61

خبير: سياسة بايدن الخارجية فشلت ولم تؤد إلا لاستياء الناخبين

652a77744236041556597115

الرئيس الأرمني يصادق على قانون نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

image (5)

روسيا تسقط مسيرتين فوق البحر الأسود قرب سوتشي

652a2c264236045f667a1b55

بوريس جونسون يعترف بحبه لروسيا

65291eda4c59b7077248aeb0

روسيا تخطط لإنتاج طائرة شحن جديدة من فئة "إيل"

6527bdcd4c59b72eed21ee08

علييف يشكك برغبة أرمينيا في السلام