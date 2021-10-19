الثلاثاء 19-10-2021
الوكيل الاخباري

لافروف: على الأمم المتحدة ومجلس الأمن التكيف مع حقائق جديدة

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الثلاثاء، 19-10-2021 07:20 م

لافروف: على الأمم المتحدة ومجلس الأمن التكيف مع حقائق جديدة

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الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، إن عدد الدول اليوم يبلغ أكثر مما كان عليه لدى تأسيس الأمم المتحدة، وإنه يجب عليها وعلى مجلس الأمن الدولي التكيف مع الحقائق الجديدة.

جاء ذلك في رده على سؤال صحفي عقب اجتماع منتدى "فالداي" في سوتشي الروسية، حول تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بخصوص أن العالم أكبر من خمسة، وأنه يجب عدم ترك مصير العالم لرحمة عدة دول انتصرت في الحرب العالمية الثانية.

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