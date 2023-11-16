الخميس 16-11-2023
الوكيل الاخباري
 

المفوض العام للأونروا: ما رأيته في قطاع غزة لن أنساه أبدا

تحويلات مرورية على شارع الأردن - صور

حماس: كتائب القسام أعطبت 33 آلية للعدو خلال 48 ساعة

انقطاع الاتصالات مع الموجودين في مجمع الشفاء

صدور إرادات ملكية سامية

حزب الله: استهدفنا موقع هرمون الإسرائيلي وحققنا إصابات مباشرة

فرنسا: ليس من حق إسرائيل أن تقرر من سيحكم غزة مستقبلا

وزير الخارجية الإسرائيلي يوضح حول موعد وقف إطلاق النار

تعميم صادر عن وزارة الأوقاف على كافة المساجد

آخر التطورات .. ماذا يفعل جيش الاحتلال في مستشفى الشفاء الآن

عاجل

حماس: كتائب القسام أعطبت 33 آلية للعدو خلال 48 ساعة

الخميس، 16-11-2023 03:04 م

لافروف يعلق على المذكرة الفرنسية باعتقال الرئيس السوري

155-160109-france-syrian-president-chemical-attacks_700x400


الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف معلقا على المذكرة الفرنسية باعتقال الرئيس السوري بشار الأسد، إن النظام القضائي الغربي، أثبت مرات كثيرة على المستوى الوطني والدولي أنه متحيز.

اضافة اعلان


وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي: "لقد أثبت النظام القضائي الغربي، على المستويين الوطني والدولي، مرارا وتكرارا تحيزه".


في وقت سابق، أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر، بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بهجمات كيميائية عام 2013 في سوريا".


وتشمل مذكرات التوقيف الفرنسية كذلك، ضابطين في الجيش السوري برتبة عميد.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
641c4e084c59b72f7e27b49a

الدفاع الروسية: إسقاط طائرة و26 مسيرة وتحييد 765 جنديا أوكرانيا خلال يوم

11

روسيا.. إصابة 8 أطفال في حادث لحافلة مدرسية في بريموريه

11

تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الإندونيسية

493277172478

تجدد قصف الاحتلال على بلدات في جنوب لبنان

11

الخارجية الصينية تكشف تفاصيل لقاء استمر 4 ساعات بين شي جين بينغ وبايدن

233200

زيلينسكي يعارض تجميد النزاع مع روسيا

أخبار متعلقة
655497cb42360428520eb905

القضاء الفرنسي يصدر مذكرة باعتقال الرئيس السوري