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الخميس، 29-10-2020 01:27 م

لبنان .. أكثر من 500 لاجئ عادوا إلى سوريا

عودة-أكثر-من-500-لاجئ-إلى-سوريا-من-أراضي-لبنان-خلال-الساعات-الـ24-الأخيرة


الوكيل الاخباري- أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين بأن أكثر من 500 لاجئ عادوا إلى سوريا من أراضي لبنان خلال الــ 24ساعة الماضية .

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بالإضافة الى عودة 511 لاجئا آخرين (منهم 153 امرأة و261 طفلا) إلى سوريا من أراضي لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ الحدوديين، بينما لم تسجل عودة لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي.

وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ24 الساعة الأخيرة بتطهير الأراضي من الألغام في مدينة دوما في ريف دمشق وبلدتي عثمان والنعيمة في ريف درعا على مساحة 1.8 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 24 عبوة ناسفة.

 

المصدر: سبوتنيك


 




 

 


 

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