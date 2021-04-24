لبنان قلق من موجات جديدة من أسراب الجراد

الوكيل الإخباري - أعلن الجيش اللبناني استمرار مروحياته في رش المبيدات الحشرية بمنطقة اللبوة في البقاع لليوم الثاني على التوالي، في إطار إجراءات مكافحة أسراب الجراد والحد من انتشارها والقضاء عليها.

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وجاء ذلك غداة وصول أسراب أولى من الجراد الصحراوي تغطي الأراضي الزراعية في منطقة جرود عرسال كما أظهرت لقطات مصورة منذ صباح الجمعة.



وأطلق لبنان يوم السبت تحذيرا في اليوم الثاني لوصول الجراد إلى منطقة البقاع في شرقي البلاد، من التساهل مع خطر أسراب الجراد التي قد تصل إلى البلاد بشكل أكبر، في تحد إضافي يواجه لبنان الغارق في مستقنع من المصاعب والأزمات الاقتصادية والسياسية.



وقال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس مرتضى خلال لقاء مع رؤساء الاتحادات البلدية ورؤساء كبرى بلديات بعلبك الهرمل، "فوجئنا بتغيرات مناخية أدت إلى تغيير مسار أسراب الجراد وسرع دخولها إلى الأجواء اللبنانية"، محذرا من أنها في مرحلة التكاثر.



وحذر الوزير اللبناني من "أن هذا التحدي يجب ألا يستهان به، وأن أي تساهل قد يجعلنا غير قادرين على مكافحة التكاثر، وخاصة في ظل وجود تقارير من منظمات دولية عن موجات جديدة قد تتوافد على المنطقة".



وتخشى السلطات اللبنانية من أن تكون الأسراب الأولى التي عبرت من الأراضي السورية إلى منطقة جرود عرسال ورأس بعلبك، بمثابة مؤشر على اقتراب وصول أسراب أخرى في حال حدث تغير في اتجاه الرياح الجنوبية، تكون أكبر حجما وتعجز السلطات عن مكافحتها.



المصدر : روسيا اليوم