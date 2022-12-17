لبنان.. قوات الأمن تحبط عملية تهريب 31 سوريا

الوكيل الاخباري- أحبطت قوات الأمن اللبنانية أمس الجمعة عملية تهريب 31 سوريا، بينهم نساء وأطفال، كانوا على متن مركب بحري قبالة شاطئ سلعاتا في محاولة للسفر بطريقة غير شرعية.

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وبحسب قناة الجديد، "أحبطت دورية من مكتب مخابرات الجيش مكتب أمن البترون ليل أمس عملية تهريب 31 سوريا، بينهم رجال ونساء وأطفال وتم توقيفهم جميعا، وأحيلوا إلى الجهات المختصة للتحقيق بإستثناء سائق المركب الذي فر في عرض البحر".



كما حضرت عناصر من الصليب الأحمر الى المكان تحسبا لحصول أية إصابات، ولكن الموقوفين كانوا جميعا في وضع صحي طبيعي.

روسيا اليوم