لبنان: ملتزمون بالقرار الأممي 1701 وندعو للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد

الوكيل الإخباري - جدد لبنان التأكيد على احترامه والتزامه بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 ، وحرصه على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان ، داعيا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد.

اضافة اعلان



موقف لبنان صدر في بيان أصدرته وزارة الخارجية اللبنانية وجاء فيه "اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، وبناء على المشاورات والاتصالات السياسة المحلية والدولية التي تم إجراؤها صدر البيان الآتي": "يؤكد لبنان مجددا على كامل احترامه والتزامه بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وحرصه على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان ويدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد".

"ويبدي لبنان استعداده للتعاون مع قوات حفظ السلام في جنوب لبنان واتخاذ الإجراءات المناسبة لعودة الهدوء والاستقرار ويحذر من نوايا إسرائيل التصعيدية التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين".



بترا