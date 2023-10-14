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السبت، 14-10-2023 03:21 م

لبنان يتقدم بشكوى ضد إسرائيل لقتلها صحفيا

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الوكيل الاخباري - قرر لبنان تقديم شكوى الى مجلس الأمن الدولي، بحق الاحتلال لقتلها الصحافي اللبناني عصام عبدالله أمس الجمعة.اضافة اعلان


وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان اليوم السبت، أنها طلبت من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، تقديم شكوى الى مجلس الأمن الدولي، عن قتل الاحتلال المتعمد للصحافي عبدالله العامل في وكالة "رويترز"، وإصابة صحفيين آخرين بجروح، معتبر ذلك "اعتداء صارخا وجريمة موصوفة على حرية الرأي والصحافة، وحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، من خلال استسهال قتل الصحفيين العزل ضحايا رغبتهم بنقل الحقيقة".

وتضمنت الشكوى "شرحا للاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في الأسبوع الأخير، وما سببته من إصابات في الأرواح والممتلكات".

 




 

 


 

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