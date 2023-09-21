اليونيفيل: تنفيذ القرار 1701 مسؤولية كل الأطراف

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس بعثة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" قائدها العام اللواء أرولدو لاثارو "أنّ التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 يظل مسؤولية مشتركة للأطراف المعنية به للتقدم نحو حل طويل الأمد".

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وقال لاثارو خلال لقاء في مقر اليونيفيل بالناقورة جنوبي لبنان بمناسبة اليوم العالمي للسلام، "إننا على شراكة قوية مع الحكومة اللبنانية ونعمل بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية، إذ نقوم بدوريات مشتركة وبمفردنا لمساعدة الحكومة على بسط سلطتها على كامل أراضيها".



يشار إلى أن 300 جندي حفظ السلام من اليونيفيل فقدوا حياتهم أثناء خدمتهم في جنوب لبنان منذ عام 1978.



بترا