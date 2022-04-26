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الثلاثاء، 26-04-2022 02:33 م

لتعزيز ثقافتها .. الصين تحظر استخدام الأسماء الأجنبية للمدن والتجمعات السكنية

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الوكيل الإخباري-منعت الصين إطلاق أسماء أجنبية على المراكز السكانية والمدن، بهدف تعزيز تنمية الثقافة الصينية.

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و ستدخل القواعد الجديدة لتنظيم الأسماء الجغرافية حيز التنفيذ في الأول من ايار القادم وبموجبها سيمنع تسمية المراكز السكانية الصينية بأسماء الأجانب.


وأشار الموقع الإلكتروني للحكومة الصينية إلى أن الأحكام الجديدة مصممة لتعزيز حماية سيادة الدولة والوحدة الوطنية، والمساعدة في تعزيز القيم الاشتراكية الأساسية، وتعزيز تنمية الثقافة الصينية.

 

بترا

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