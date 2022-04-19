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الثلاثاء، 19-04-2022 01:33 م

الصين تؤكد استمرارها بتعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا

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الوكيل الإخباري-قال نائب وزير الخارجية الصيني لو يوتشنغ، ان بلاده ستواصل تعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا وحماية المصالح المشتركة للبلدين بغض النظر عن التغيرات في الوضع الدولي.

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ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن يو تشنغ خلال اجتماع دبلوماسي بين البلدين امس الاثنين، ضم ممثلين عن الجانب الصيني ونظرائهم من الدبلوماسيين الروس وبمشاركة السفير الروسي أندريه دينيسوف، قوله، "بغض النظر عن التغيرات في الوضع الدولي، ستواصل الصين تعزيز التفاعل الاستراتيجي وتنفيذ تعاون مربح للجانبين مع روسيا، وكذلك حماية المصالح المشتركة للجانبين".


كما أعرب عن استعداد الصين وروسيا لتعزيز بناء نوع جديد من العلاقات الدولية و "مجتمع المصير المشترك للبشرية".

 

بترا

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