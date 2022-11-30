الأربعاء 30-11-2022
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الأربعاء، 30-11-2022 08:42 ص

لتعزيز قوة الردع.. اليابان تدرس شراء 500 صاروخ توماهوك أمريكي

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الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة يوميوري اليوم الأربعاء، أن اليابان تدرس شراء ما يصل إلى 500 صاروخ كروز أمريكي الصنع من طراز توماهوك بحلول السنة المالية المنتهية في مارس 2028 مع تسريعها الاستعدادات لتحسين قدرات الهجوم المضاد.

وتواصل طوكيو أكبر تعزيز للأسلحة منذ الحرب العالمية الثانية في مواجهة التحديث العسكري السريع لبكين ومع إطلاق كوريا الشمالية عشرات الصواريخ في اتجاهها هذا العام.

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وردا على سؤال حول تقرير يوميوري، قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن أي شيء.


وتخطط اليابان لمراجعة استراتيجيتها للأمن القومي بالإضافة إلى المواقف الدفاعية الأساسية الأخرى بحلول نهاية العام.

 

وقالت بالفعل إنها تعتزم توسيع مدى الصواريخ الأرضية كجزء من استراتيجية جديدة لمنح جيشها القدرة على ضرب أهداف بعيدة في البحر والبر.


ويمكن للصاروخ توماهوك ضرب أهداف على مسافة تزيد على 1000 كيلومتر، مما يضع أجزاء من الصين والشرق الأقصى الروسي في مداه.


وذكرت صحيفة نيكي اليومية بشكل منفصل هذا الشهر أن اليابان تدرس أيضا نشر صواريخ فرط صوتية (تفوق سرعة الصوت عدة مرات) بحلول عام 2030 لتعزيز الردع.

 

البيان

 




 

 


 

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