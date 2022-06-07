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الثلاثاء، 07-06-2022 02:21 م

لجنة التحقيق الروسية تتهم قائدا أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب

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الوكيل الاخباري- اتهم محققون روس قائد القوات المسلحة الأوكرانية، المقدم ألكسندر بلوتنيكوف، بارتكاب جرائم حرب لإطلاقه النيران على أهداف مدنية.

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ويواجه بلوتنيكوف، قائد كتيبة المدفعية ذاتية الدفع الثانية التابعة للوحدة العسكرية ا-3283، تهمة معاملة السكان المدنيين بقسوة واستخدام وسائل وأساليب حرب محظورة، وفقا للمادة 356 من القانون الجنائي الروسي، وقد اعترف المقدم بذنبه بالكامل، وأعلن توبته عن أفعاله.

وأوضح المكتب الصحفي للجنة التحقيقات لوكالة "نوفوستي" الروسية أن المحكمة سوف تنظر في قضية بلوتنيكوف، الذي أمر مرارا وتكرارا بقصف المباني السكنية والمرافق الاجتماعية لجمهورية دونيتسك الشعبية من مدافع طراز "أكاتسيا" ذاتية الدفع.

ونتيجة لذلك توفي طفل، وأصيبت امرأة بشظايا قذائف، ودمر أو تضرر عدد من المنازل والبنى التحتية المدنية. وتجاوزت الأضرار، بحسب لجنة التحقيق، 24.8 مليون روبل (405 ألف دولار).

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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