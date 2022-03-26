السبت 26-03-2022
الوكيل الاخباري

الأردن وعُمان يؤكدان استمرار العمل على توسعة التعاون

الضمان: مشروع أمر دفاع للنظر بآلية زيادة رواتب المتقاعدين

الأردن يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع قطر

اصابة مواطنة سقطت عن ظهر حصان

دورة تدريبية في الطفيلة حول الإدارة المنزلية

بريطانيا تفرض المزيد من العقوبات على الأفراد والشركات الروسية

الملكية لحماية الطبيعة تطفئ أضواء محمياتها احتفالا بساعة الأرض

الائتلاف الوطني يكرم أعضاءه الفائزين بانتخابات الادارة المحلية

الرئيس الأوكراني : العالم أصبح مهددا بنقص الغذاء بسبب الحرب الدائرة

بايدن يصف بوتين بالـ جزار

السبت، 26-03-2022 02:28 م

لقطات متداولة لاستهداف المنشآت النفطية بالسعودية -فيديو

6_1436705094_4468


الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية والعالم ، لقطات مصورة لاستهداف منشات حيوية ونفطية داخل السعودية من قبل ميليشيا الحوثي .

اضافة اعلان

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202224134854135845423

بريطانيا تفرض المزيد من العقوبات على الأفراد والشركات الروسية

320222211728565309763

الرئيس الأوكراني : العالم أصبح مهددا بنقص الغذاء بسبب الحرب الدائرة

32022217133394553399

بايدن يصف بوتين بالـ جزار

b9ffd513-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-أرشيفية

بوتين يمنح صفة "المحاربين القدامى" للمشاركين في العملية بأوكرانيا

FOxTKQ8XoAQ6tMI

اليمن .. 16 اصابة بانهيار مبنى سكني في عدن -فيديو

191345Image1-775x445_d

بعد حادثة ريان .. وفاة طفل سقط ببئر بعمق 72 متراً في الامارات -تفاصيل

أخبار متعلقة
3202213203218146092087

الجامعة العربية تدين الهجمات الإرهابية على منشآت مدنية بالسعودية

1144397

وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداءات الحوثية على الأراضي السعودية

12201719191657293

الحوثي يستهدف ‏منشآت حيوية في السعودية

السعودية 2

هجمات حوثية تستهدف منشآت اقتصادية ومدنية في السعودية

20198304049528IL

بعد رفع القيود .. مشهد يشرح القلب للمعتمرين حول الكعبة -فيديو

السعودية

السعودية تنفي صحة التصريحات بزيارة بلينكن قريبا للرياض