لقطات متداولة لاستهداف المنشآت النفطية بالسعودية -فيديو

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية والعالم ، لقطات مصورة لاستهداف منشات حيوية ونفطية داخل السعودية من قبل ميليشيا الحوثي .

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#عملية_كسر_الحصار_الثالثة#اليوم_الوطني_للصمود

استهدافُ أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في الرياض ومصفاتي رأس التنورة و رابغ وعديد من المنشآت الحيوية في عمق العدو السعودي بدفعة من الصواريخ المجنحة وأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات المسيرةpic.twitter.com/vWFwfCezG9 استهدافُ أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في الرياض ومصفاتي رأس التنورة و رابغ وعديد من المنشآت الحيوية في عمق العدو السعودي بدفعة من الصواريخ المجنحة وأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات المسيرة #السعودية_تحترق March 25, 2022



حرائق كبيرة في خزانات أرامكو النفطية في جدة بعد استهدافها في إطار عمليات الرد على أستمرار حصار الموانىء والحصار الأقتصادي المستمر على اليمن .

واستهداف آخر على شركة المياة في ظهران الجنوب وأماكن اخرى .



هاشتاقات بتويتر مشتعله الآن : #نجران_الان 🔥 pic.twitter.com/JsF5SMHd2a يحدث الآن : )السعوديهحرائق كبيرة في خزانات أرامكو النفطية في جدة بعد استهدافها في إطار عمليات الرد على أستمرار حصار الموانىء والحصار الأقتصادي المستمر على اليمن .واستهداف آخر على شركة المياة في ظهران الجنوب وأماكن اخرى .هاشتاقات بتويتر مشتعله الآن : #جده_الان March 25, 2022

وفي وقت سابق من اليوم ، أعلنت السعودية تعرضها لـ 16 هجوما عدائيا أمس الجمعة، وقال بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "إن الدفاعات السعودية دمرت مسيّرتين مفخختين أُطلقتا باتجاه نجران (جنوب غرب)" .

وأوضح بيان نشرته قناة المسيرة التابعة للحوثيين "أن الضربات استهدفت منشآت لشركة أرامكو في جدة (غرب) وجازان ونجران (جنوب غرب)، ومصفاة رأس التنورة ومصفاة رابغ النفطية" وفق ما نقلت الأناضول. انقر هنا