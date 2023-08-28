للراغبين بالسفر إلى أوروبا.. تعليمات جديدة بشأن التأشيرة اعتباراً من 2024

الوكيل الإخباري - قال الاتحاد الأوروبي إنه ابتداءً من عام 2024، لن يكون السفر إلى أوروبا مجانيا.



وبين أنه سيسمح برنامج الإعفاء من التأشيرة، الخاص بنظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي (ETIAS)، بالدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي بسعر يبدأ من 7.70 دولارا.

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وقال إن هذه ليست تأشيرة بالمعنى التقليدي، بل نظام ترخيص إلكتروني، تابع للاتحاد الأوروبي، للزوار من البلدان المعفية من التأشيرة لدخول أوروبا، ليقوموا بالتسجيل المسبق لزياراتهم.



وعن الذين يحتاجون حاليا إلى تأشيرات للدخول، فسيظلون بحاجة إليها.



وكان من المقرر في الأصل أن يبدأ نظام ETIAS في أيار 2023، ولكن يبدو الآن أنه سيطلق عام 2024.



ولن يحتاج مواطنو 60 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي حاليا إلى تأشيرة دخول إلى الاتحاد الأوروبي، مثل الإمارات، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، واليابان، وسنغافورة، والمقيمون في دول الاتحاد الأوروبي معفيّون، مهما كانت جنسيتهم.



ومن ناحية أخرى، فإن أولئك الذين يحتاجون حاليا إلى تأشيرة لدخول دول الاتحاد الأوروبي، سيظلون بحاجة إلى تأشيرة. ( سي ان ان )

