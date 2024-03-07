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الخميس، 07-03-2024 11:12 ص

لماذا تنفق أمريكا مليون دولار شهريا على يخت روسي؟

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الوكيل الإخباري-تنفق الحكومة الأمريكية ما يقرب من مليون دولار شهريا لصيانة يخت فاخر تمت مصادرته من رجل أعمال روسي خاضع للعقوبات المطبقة كجزء من جهود وزارة العدل الأمريكية للضغط على الكرملين بسبب الحرب على أوكرانيا.

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وكان اليخت أماديا الذي يبلغ طوله 348 قدما واحد من أول الأهداف التي قال المدعون الأمريكيون إنها جزء من الجهود لمحاسبة رجال الأعمال الروس المقربين من الكرملين.

وتمت مصادرة اليخت الفاخر أثناء رسوه في ميناء في فيجي في عام 2022 من قبل مسؤولي إنفاذ القانون المحليين في البلاد ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

ويقول المدعون الأمريكيون إن مالكه، سليمان كريموف، الذي جمع ثروته من الذهب، انتهك العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا.


ويطلب المدعون حاليا من القاضي الإذن ببيع اليخت قائلين إن نفقاته باهظة وكلف الحكومة حوالي 20 مليون دولار، وكتب ممثلو الادعاء في ملف قدم للقضاء في وقت سابق من هذا الشهر: "من المفرط أن يدفع دافعو الضرائب ما يقرب من مليون دولار شهريا للحفاظ على أماديا فيما يمكن تخفيض هذه النفقات إلى الصفر من خلال بيعه".


ويقدره ثمن اليخت بمبلغ 230 مليون دولار، ويبلغ إجمالي التكاليف الشهرية حوالي 600 ألف دولار للصيانة، بالإضافة إلى 144 ألف دولار للتأمين، وكذلك تبلغ نفقات الحوض المخصص لليخت 178 ألف دولار أخرى شهريا، ما يعني أن الأموال التي تنفق على اليخت شهريا تقدر بـ922 ألف دولار.

وأبلغ رجل الأعمال الروسي إدوارد خديناتوف وشركة شركة "ميلمارين" المسجلة رسميا بأنها مالكة اليخت، المحكمة التي تنظر قضية اليخت، بتقديم عرض للحكومة الأمريكية لاسترداد اليخت مقابل تعويض الحكومة عن التكاليف التي تكبدتها لصيانته، وقالا إن القاضي لا ينبغي أن يسمح بعرضه للبيع حتى يتم البت في طلبهما برفض قرار مصادرة اليخت.


وفي المقابل، قال المدعون الأمريكيون إن اتخاذ قرار بشأن هذا الاقتراح قد يستغرق عدة أشهر أخرى، مما يزيد من تكلفة صيانة اليخت.


سي ان ان

 




 

 


 

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