بيسكوف: موقع الكرملين الإلكتروني يتعرض لعشرات الهجمات السيبرانية يوميا

الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن موقع الكرملين الإلكتروني يتعرض لعشرات الهجمات يوميا من جانب الهاكرز، لكن المختصين الروس يضمنون حمايته باستمرار.

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بهذا الشكل، رد بيسكوف على سؤال حول هل جرت محاولات لمنع نشر مقابلة الصحفي تاكر كارلسون مع الرئيس فلاديمير بوتين من خلال استهداف موقع kremlin.ru.



وأضاف: "لا أعرف ما إذا كانت هناك أي هجمات غير عادية. ولكن يتم تنفيذ عشرات الهجمات على موقع الكرملين كل يوم. كل يوم خلال عام كامل. هناك هجمات DDoS قوية، وهجمات تهدف إلى السيطرة على الموقع".



وأوضح بيسكوف، أن الهيئات الروسية المختصة ذات العلاقة، تعمل باستمرار لحماية هذا المورد.



وأكد بيسكوف أنه على مدى عامين، لم يتخل خصوم روسيا عن محاولات "إحداث فجوة" في منظوماتها المعلوماتية وأنظمتها الأخرى، وهم يفعلون ذلك بكل قوتهم".



وردا على سؤال حول ما إذا كانت محاولات مثل هذا التدخل الخارجي تتكثف قبيل الانتخابات الرئاسية، قال بيسكوف: "على مدار العامين الماضيين كانت هناك محاولات لإحداث ثغرة في أنظمة مختلفة، على الإنترنت، وفي مجالات أخرى. ولكن خدمة هذه المنظومات موجودة بشكل عام عند الحد الأقصى، الآن ببساطة لا يمكنني القول هل ذلك مرتبط الانتخابات أم لا".



ونشر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون مقابلة مدتها ساعتان مع الرئيس فلاديمير بوتين ليلة 9 فبراير. وفي الوقت الحالي، تمت مشاهدة المقابلة من قبل حوالي 166 مليون شخص على شبكة التواصل الاجتماعي X. ويبلغ عدد مشاهدات الفيديو على موقع يوتيوب حوالي عشرة ملايين.



وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية الروسية، ستجري في 17 مارس. ومن المقرر أن يستمر التصويت أيام 15 و16 و17 مارس.

RT