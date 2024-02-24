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السبت، 24-02-2024 08:48 ص

استطلاع: 82% من الروس يقيمون بالإيجاب أداء بوتين ويعبرون عن ثقتهم به

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الوكيل الإخباري - قدمت نسبة حوالي 82% من المواطنين الروس شملهم استطلاع للرأي، تقييما إيجابيا لأداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما عبرت نسبة 81% منهم عن ثقتهم برئيس البلاد.

وأجرى الاستطلاع مؤسسة "الرأي العام" (فوم)، في الفترة من 16 إلى 18 فبراير 2024 بين مواطني روسيا الاتحادية.

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كما شملت الدراسة 1.5 ألف مشارك من 53 مقاطعة في البلاد.


في منتصف يناير الماضي، أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن ثقة الشعب بالرئيس فلاديمير بوتين مستقرة وأن استطلاعات الرأي تثبت ذلك بوضوح، حيث يلمس المواطنون الروس نتائج عمله والتطور المستمر للبلاد بقيادته.


وشدد بيسكوف على أن "الأرقام تتحدث عن نفسها ببلاغة، إلا أن الأرقام في هذه الحالة ليست الأمر الرئيسي، وإنما شعور الناس، وهو شعور شخصي يتجسد في هذا المستوى من الدعم".

 

RT

 




 

 


 

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