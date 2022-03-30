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الأربعاء، 30-03-2022 08:05 ص

لندن تتعهد بتقديم 286 مليون جنيه إسترليني إضافي لأفغانستان

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الوكيل الإخباري - تعهدت بريطانيا اليوم الأربعاء بتقديم 286 مليون جنيه إسترليني إضافي لأفغانستان، وذلك عشية مؤتمر للمانحين تشارك في تنظيمه الأمم المتحدة لجمع أكثر من 4 مليارات دولار.

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وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في بيان إن "هذا التمويل الجديد سيوزع من خلال شركاء للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية موثوق بهم. لن يذهب أي تمويل مباشرة إلى طالبان".


وسبق لبريطانيا أن قدمت 286 مليون جنيه إسترليني لأفغانستان خلال السنة المالية 2021-2022، ما يعني أن لندن قررت المساهمة بنفس المبلغ مجددا هذه السنة أيضا.


ونقل البيان عن تراس قولها إن بريطانيا ستتعهد خلال المؤتمر بوضع تعليم الفتيات في أفغانستان في أعلى سلم أولوياتها وستطالب طالبان بالتراجع عن قرارها منع الفتيات من ارتياد المدارس الثانوية.


وكانت الأمم المتحدة أعلنت في يناير أنها بحاجة إلى 4.4 مليار دولار من الدول المانحة لتمويل الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان هذا العام، في أكبر مبلغ تطلبه المنظمة الدولية لدولة واحدة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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