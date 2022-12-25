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الأحد، 25-12-2022 09:35 ص

لوغانسك: كييف تنقل قوات جديدة إلى اتجاه سفاتوفو

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الوكيل الاخباري- قال أندريه ماروتشكو، الضابط في قوات لوغانسك الشعبية، نقلا عن بيانات استخباراتية، إن القيادة الأوكرانية بدأت تنشر قوات إضافية في اتجاه مدينة سفاتوفو في دونباس.

وأضاف: "في اتجاه سفاتوفو، تم رصد نقل قوات ووسائل إضافية للتشكيلات المسلحة لأوكرانيا".

وأوضح ماروتشكو أن مثل هذا القرار جاء بسبب الخسائر الفادحة في القوات الأوكرانية وعدم فعالية أسلحتهم النارية.

وأشار إلى أن "هذا الإجراء اضطرت إليه القيادة الأوكرانية، بعد الخسائر العالية، وتبين أن القوة النارية الأوكرانية غير فعالة".

وتصاعد الوضع في اتجاه سفاتوفو في دونباس قبل بضعة أشهر. إذ تقوم قوات الأمن الأوكرانية بانتظام بقصف سفاتوفو من أنظمة الإطلاق الصاروخية الأمريكية هيمارس، في محاولة لاختراق الدفاعات في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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