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الثلاثاء، 27-06-2023 11:51 ص

لوكاشينكو يعلن حالة الاستنفار القصوى للجيش والقوات المسلحة

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الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو حالة الاستنفار القصوى للجيش والقوات المسلحة في البلاد، على خلفية الأحداث التي شهدتها روسيا في 24 يونيو.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس بالقيادات العسكرية للبلاد، حيث تابع: "لا أخفيكم قولا، كان من المؤلم مشاهدة الأحداث التي وقعت في جنوب روسيا. ليس فقط بالنسبة لي، وإنما للكثير من مواطنينا الذين تأثروا بها أيضا، لأننا أبناء وطن واحد".

وأشار لوكاشينكو إلى رغبة المعارضة البيلاروسية في الخارج لاستغلال الأحداث الأخيرة في روسيا، وقال: "لقد انتفض الهاربون من العدالة، وسعوا جاهدين ليثبتوا لقيميهم وجود بعض النتائج على الأقل، حتى بدأوا في نشر نداءات وخطط منتظمة، وأعربوا عن استعدادهم لتنفيذ سيناريو آخر لتمرد مسلح".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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