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الأحد، 10-09-2023 10:55 ص

ليبيا.. اجتماع طارئ في سرت لمواجهة العاصفة "دانيال"

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الوكيل الإخباري - تقرر في اجتماع طارئ عقد في سرت بليبيا، برئاسة عميد البلدية مختار المعداني اتخاذ عديد التدابير، لمواجهة العاصفة "دانيال" المتوقع وصولها إلى المنطقة الشرقية خلال الساعات المقبلة.

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وأكد الاجتماع، الذي حضره عدد من المسؤولين أمس السبت، ضرورة توفير الوقود وغاز الطهي والسيولة، ومتابعة أوضاع المخيمات السكنية بالمدينة، البالغ عددها سبعة، وتقطنها نحو 300 عائلة.


وناشد عميد البلدية وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية وجهاز خدمات الإسعاف تسخير الإمكانات اللازمة لمدينة سرت، خاصة سيارات الإسعاف، وبعض المستلزمات الصحية والأدوية والأغطية.


وتوقع رادار البث الفضائي أن يمر مركز العاصفة فوق بنغازي مباشرة، ويصل شاطئ المدينة نحو الثالثة من صباح اليوم الأحد، بينما تصل سرعة الرياح صباحا إلى نحو 90 كيلومترا في الساعة.


وأظهرت نماذج خرائط الرادار أن مدينة بنغازي تشهد ظهرا هطول أمطار غزيرة بنحو 20 إلى 25 ملليمترا، بينما ترتفع سرعة الرياح ظهرا إلى ما يقرب 100 كيلومتر في الساعة.

 

RT

 




 

 


 

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