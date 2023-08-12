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السبت، 12-08-2023 03:42 م

أنور الحق كاكار رئيساً مؤقتاً لحكومة باكستان

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الوكيل الإخباري - عيَّنت باكستان، اليوم السبت، أنور الحق كاكار، رئيس وزراء مؤقتاً، للإشراف على الانتخابات العامة في البلاد.

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وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف: «اختار شريف وزعيم المعارضة في الجمعية الوطنية (البرلمان) راجا رياض أحمد، رئيس الوزراء المؤقت».


وكان الزعيمان عقدا عدة اجتماعات لاختيار شخصية محايدة يمكنها قيادة البلاد باتجاه إجراء الانتخابات.


وجرى إرسال مذكرة وقعها الاثنان لرئيس البلاد للتصديق عليها، وإعلانها.
وينحدر كاكار من إقليم بالوشستان، الأكثر اضطراباً في البلاد، وهو حالياً عضو بمجلس الشيوخ.


وحلَّ الرئيس عارف علوي الجمعية الوطنية الـ15 أول من أمس الخميس، ما يمثل نهاية لفترة ولاية البرلمان التي تستمر خمس سنوات.


ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة خلال 90 يوماً من حل البرلمان.

 

البيان

 




 

 


 

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