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الثلاثاء، 08-02-2022 10:59 ص

ليبيا.. وفاة طفل بحادثة مشابهة للطفل المغربي 'ريان' -صورة

السقوط-في-البئر


الوكيل الإخباري-توفي الطفل الليبي هيثم مسعود حيدر، إثر سقوطه ظهر أول من أمس الأحد، في بئر سطحي أي ما يعرف محليا في ليبيا بالـ "ماجن" الخاص بأحد المساجد في المنطقة الشرقية من ليبيا.

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وقال والد الطفل في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه يبحث عن ابنه الذي فقده في وقت سابق، ولا يعرف وجهته ولا مصيره، ليتبين لاحقا أنه سقط في البئر، وفارق الحياة على إثر ذلك.

 



وتفاعل نشطاء مع حادثة وفاة الطفل الليبي هيثم، من منطقة دريانه في بنغازي، مستذكرين حادثة وفاة الطفل المغربي ريان، الذي بقي 5 أيام داخل بئر عمقها 32 مترا في منطقة شفشاون المغربية.


وشغلت عملية إنقاذ ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، والعالق في منتصف بئر عمقها 60 مترا ولا يتجاوز قطرها 30 سم، في ضواحي مدينة شفشاون، بشمال المغرب، شغلت العالم أجمع.


وشهدت الواقعة تعاطفا كبيرا من جميع أنحاء العالم، حيث نشر مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صور الطفل وأرفقوها بتدوينات بلغات مختلفة، ودشنوا العديد من الهاشتاغات.




روسيا اليوم

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