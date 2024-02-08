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الخميس، 08-02-2024 09:59 ص

ماريان ويليامسون تؤكد تعليق منافستها لبايدن على ترشيح الحزب الديمقراطي

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الوكيل الإخباري - أعلنت ماريان ويليامسون أنها ستعلق حملتها للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، بعد تحقيق الرئيس جو بايدن أول فوز رسمي له في الانتخابات التمهيدية للحزب في ساوث كارولاينا.

وقالت الكاتبة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى مؤيديها: "أقدر كثيرا جميع الأشخاص الرائعين الذين رافقوني في رحلتنا السياسية خلال الأشهر العشرة الماضية. ورغم أن مستوى فشلنا واضح للجميع، فإن مستوى نجاحنا حقيقي مع ذلك".

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وفي مقطع فيديو مصاحب للبيان، قالت: "لقد فعلنا ما في وسعنا لتسليط بعض الضوء على بعض الأوقات المظلمة للغاية".


يأتي إعلان ويليامسون بعد أن حقق بايدن أول فوز رسمي له في دورة 2024 في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا خلال عطلة نهاية الأسبوع تلاه فوز حققه الثلاثاء الماضي، في نيفادا.

 

RT

 




 

 


 

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