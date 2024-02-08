النتائج الأولية تؤكد فوز علييف برئاسة أذربيجان

الوكيل الإخباري - أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية المبكرة التي أجريت في أذربيجان، فوز الرئيس الحالي إلهام علييف بنسبة 92 بالمئة من أصوات الناخبين.

اضافة اعلان



وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية في أذربيجان مظاهر بناهوف في مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء، إن اللجنة تلقت بشكل رسمي نتائج فرز أصوات الناخبين في 3561 مركزا انتخابيا من إجمالي 6537 مركزا، مشيرا إلى أن عدد الأصوات وفقا لما جرى حصره حتى الآن، بلغ مليونين و711804 أصوات، حصل منها المرشح إلهام علييف على مليونين و497542 صوتا.



وبين أن النتائج الأولية أظهرت توزع بقية أصوات الناخبين على المرشحين الستة الآخرين، بانتظار إعلان النتيجة النهائية الرسمية للانتخابات خلال الأيام القليلة المقبلة.



وكانت لجنة الانتخابات المركزية في أذربيجان، أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، أنها رصدت إقبالا كبيرا من الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة.

بترا