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السبت، 13-01-2024 04:29 م

صحيفة: واشنطن تقدم السلاح ومعلومات استخباراتية لمسلحي حزب العمال الكردستاني

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الوكيل الإخباري - قالت صحيفة Hürriyet، إن واشنطن قامت مؤخرا بتزويد حزب العمال الكردستاني بالأسلحة والذخائر والمعلومات الاستخباراتية، وتشن "حرب استنزاف" ضد تركيا.

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ونفذت القوات الجوية التركية، عملية جوية في شمال العراق وسوريا بعد هجوم شنه مسلحو حزب العمال الكردستاني على مواقع للجيش التركي في شمال العراق، ما أدى إلى مقتل تسعة جنود.

وأضافت الصحيفة: "هناك معلومات تفيد بأنه ليس فقط الولايات المتحدة، ولكن كذلك مراكز مختلفة أخرى، قامت مؤخرا بتزويد المنظمة الإرهابية - حزب العمال الكردستاني، بالأسلحة والذخائر والمعلومات الاستخباراتية".


وأشارت الصحيفة إلى أن "الزيادة في عدد الهجمات الإرهابية مرتبطة بأحداث داخلية وخارجية".


وتابعت الصحيفة: "بعض الدول لا تريد لتركيا أن تكون لاعبا فعالا في المنطقة، لذلك تستهدفها من خلال المنظمات الإرهابية. يمكن القول إن تركيا تتعرض لحرب استنزاف، يقع أساسها الفترة الماضية الأخيرة. ومع الأخذ بالاعتبار حسابات ومصالح الدول الكبرى في المنطقة، وكذلك المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة، لن يكون من الخطأ القول إن كل من هذه الدول تستخدم منظماتها الإرهابية أو قواتها الوكيلة في المنطقة. وبما أن الانتخابات في تركيا (في هيئات الإدارة المحلية، في نهاية شهر مارس) باتت قريبة، فيمكن الافتراض كذلك أنه من خلال الهجمات المذكورة أعلاه، تم السعي لتحقيق أهداف معينة فيما يتعلق بالرأي العام المحلي".


وافترضت الصحيفة أن هدف كل هذه الأعمال، هو دفع الجمهور إلى فتح نقاش حول موضوع "ما تفعله تركيا في هذه المنطقة، وضرورة عودتها إلى داخل حدودها".

 

RT

 




 

 


 

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