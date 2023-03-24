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الجمعة، 24-03-2023 11:53 م

ماكرون: لن نتنازل عن أي شيء في مواجهة العنف

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الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة أن حكومته "لن تتنازل عن أي شيء في مواجهة العنف"، بعدما شابت التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد حوادث عديدة، مؤكدا أن البلد "لا يمكن أن يتعطل".

وقال خلال مؤتمر صحافي في بروكسل "في مواجهة العنف الذي أميزه عن التظاهرات، سنستمر في التحلي بأكبر قدر من الحزم. أدين العنف الذي شهدناه أمس الخميس، وأدعو الجميع للتحلي بالمسؤولية، وأؤكد دعمي للشرطة التي قامت بعمل نموذجي".

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وأضاف "لن نتنازل عن أي شيء في مواجهة العنف. في الديموقراطية لا يحق استعمال العنف".


وتابع ماكرون "بالنسبة للباقي، نواصل المضي قدما، فالبلد يستحق ذلك ويحتاجه"، مؤكدا "لا يمكن للبلد أن يتعطل، أمامنا الكثير من التحديات".


في الإجمال، تظاهر 3,5 ملايين شخص في أكثر من 300 مدينة في فرنسا أمس الخميس وفق الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، و1,8 مليون وفق وزارة الداخلية، ضد الإصلاح الذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.


وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان اليوم الجمعة أنه تم أمس الخميس توقيف أكثر من 450 شخصا وتسجيل إصابة "441 من عناصر الشرطة والدرك" خلال أخطر أعمال عنف منذ بداية الحراك في يناير.


وقال الرئيس الفرنسي الذي لا يظهر مرونة بشأن إصلاح نظام التقاعد، إنه "مستعد" للنقاش مع النقابات حول ظروف العمل ورواتب الموظفين.


وأضاف "أنا مستعد تماما وكذلك الحكومة للمضي قدما في هذه الموضوعات على الفور"، مشيرا إلى أن إصلاح نظام التقاعد غير الشعبي والمثير للجدل سيظل قائما إلى أن يصدر المجلس الدستوري قرارا بشأنه.


من جهته، طالب الأمين العام لنقابة "سي اف دي تي" الاصلاحية لوران بيرجيه، اليوم الجمعة الحكومة بتعليق إصلاح نظام التقاعد وفتح المزيد من المفاوضات مع النقابات.

 

البيان

 




 

 


 

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