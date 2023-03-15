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الأربعاء، 15-03-2023 08:59 ص

الولايات المتحدة.. بايدن يكافح العنف المسلَّح بتشريعات جديدة

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الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تشريعات جديدة من شأنها مكافحة العنف المسلَّح.

وأوضح بايدن أنه أعلن عن أمر تنفيذي بشأن ضبط استخدام الأسلحة النارية، وسط تكرار حوادث إطلاق النار المميتة في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

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وقال، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أمس الثلاثاء، "لقد أعلنت عن أمر تنفيذي بشأن العنف المسلح لتكثيف عملنا لإنقاذ الأرواح".


وأكد أن هذا الأمر سيُبقي الأسلحة النارية بعيداً عن الأيدي الخطرة، مشدداً على اتخاذ كل إجراء قانوني للتحرك بالقرب من عمليات التحقق من الخلفية.


وأضاف أن قرارته ستوسع الوعي بقوانين العلم الأحمر، مشيراً إلى تشريعات تمنح سلطات إنفاذ القانون سلطة مصادرة الأسلحة مؤقتاً من شخص يظهر سلوكاً مقلقاً.

 

البيان

 




 

 


 

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