مالطا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر شباط

الوكيل الإخباري - تتولى مالطا، اليوم الأربعاء، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر شباط خلفًا لليابان.

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وستعقد ممثل مالطا الدائم لدى الأمم المتحدة السفيرة فانيسا فرايزر، مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم الأربعاء تطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.



ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" هي روسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وعشر دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، إضافة إلى مالطا: اليابان، والموزمبيق، وسويسرا، والإكوادور، والغابون، والإمارات العربية المتحدة، والبرازيل، وغانا، وألبانيا.



ومجلس الأمن هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.



بترا