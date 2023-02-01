الأربعاء 01-02-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع كميات المياه الداخلة للسدود إلى 2 مليون م3 خلال 24 ساعة

بلدية جرش تغلق شارع الغزالي بسبب الانهيارات

تنشيط السياحة تطلق حملة ترويجية بالسعودية والكويت

اعلان صادر عن ركن البعثات العسكرية لطلبة المكرمة في الجامعة الهاشمية

استطلاع للوكيل: 80% من المواطنين يعتقدون أن فواتير المياه سترتفع بعد إصدارها شهرياً

المواصفات والمقاييس: منظمات الغاز تخضع للمواصفة الأردنية

القبض على شبكة جرمية للاتجار بالمخدرات وضبط 68 كف حشيش و 13 ألف حبة مخدرة

الكرملين يعلن بدء التحضيرات لزيارة تبون إلى موسكو

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الخامس

ترجيح مناقشة الموازنة العامة تحت القبة الأسبوع المقبل

الأربعاء، 01-02-2023 01:22 م

مالطا تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر شباط

6ad342c5-6239c81d4c59b73a436d59b2-1


الوكيل الإخباري - تتولى مالطا، اليوم الأربعاء، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر شباط خلفًا لليابان.

اضافة اعلان


وستعقد ممثل مالطا الدائم لدى الأمم المتحدة السفيرة فانيسا فرايزر، مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم الأربعاء تطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.


ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" هي روسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وعشر دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، إضافة إلى مالطا: اليابان، والموزمبيق، وسويسرا، والإكوادور، والغابون، والإمارات العربية المتحدة، والبرازيل، وغانا، وألبانيا.


ومجلس الأمن هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.


بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
aa-20221127-29568791-29568790-lrq_ystrd_jz_mn_mwlh_lmsrwq_fy_qt_ldryb

الحكومة العراقية تعلن استرداد 80 مليون دولار من أموال سرقة القرن

1675242263222

البرلمان العربي: المرأة العربية نموذج ملهم بالعطاء وركيزة أساسية في صياغة المستقبل

63da3ac942360445a22d3148

الكرملين يعلن بدء التحضيرات لزيارة تبون إلى موسكو

volcan

تحذيرات من ثوران بركان تحت الماء جنوب المحيط الهادي

63da32d44c59b751e94ebd34

وزير الداخلية الأوكراني السابق يعلن خضوعه للتحقيق بقضية تحطم مروحية

63da2aa54c59b722606952a4

رئيس موريتانيا يشيد بالدور الإيراني في مكافحة الإرهاب

أخبار متعلقة
_101147634_2

ارتفاع عدد الصحفيين المقتولين بالعالم في 2022

7

مجلس الامن يناقش الوضع في أوكرانيا

image - 2023-01-10T102818.086

الأمم المتحدة: 5 ملايين طفل ماتوا دون سن الخامسة في 2021

image - 2023-01-08T102013.160

مجلس الأمن الدولي يبحث الوضع في أوكرانيا الأسبوع المقبل

fc942895-41b5-4142-a4c4-ebc768b45366

جلسة علنية بمجلس الأمن بشأن القدس

image - 2023-01-05T083331.225

أمريكا تدرس تزويد أوكرانيا بناقلات جنود مدرعة