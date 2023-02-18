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السبت، 18-02-2023 10:19 ص

مباني تتكئ على بعضها.. خطر الانهيارات في تركيا متواصل- صور

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الوكيل الاخباري- لا يزال خطر انهيار المباني التي تضررت جراء زلزال تركيا قائما، حيث تظهر صور متداولة العديد من العمارات المتكئة على بعضها البعض وأخرى تستند على السيارات.

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ومع استمرار الهزات الارتدادية في المناطق التي ضربها الزلزال المدمر جنوبي البلاد، تستمر عمليات إجلاء السكان وتقييم حالة المباني ومدى جاهزيتها للسكن.

وتحولت العديد من المباني إلى حطام في منطقة كيريخان في هاتاي، وتعرضت بعض المباني لأضرار جسيمة بسبب الاتكاء على بعضها البعض.

وبينما يقضي الاشخاص الليل في خيام أقيمت في نقاط مختلفة من مناطقهم، أفادت الأنباء بأنه سيتم هدم المباني المتضررة بشكل كبير وإزالة حطامها في الأيام المقبلة.

وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

 




 




 

 


 

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