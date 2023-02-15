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الأربعاء، 15-02-2023 07:24 ص

بعد 9 أيام .. تفاصيل إنقاذ تركية تبلغ 77 عاما من تحت ركام الزلزال

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الوكيل الإخباري - ما زالت فرق الإنقاذ تعمل في تركيا، اليوم الأربعاء، في محاولة للعثور على أحياء، رغم تلاشي الآمال، علّ وعسى تحدث المعجزة ويظل أحدهم متشبثا بالحياة ويقاوم وينجو من "كارثة القرن" كما وصفها الرئيس التركي. وبعد نحو 212 ساعة من الزلزال المدمر، انتشلت فرق الإنقاذ التركية سيدة على قيد الحياة تبلغ من العمر 77 عاما من تحت الأنقاض في أديامان بتركيا.

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وبحسب وكالة "الأناضول" الرسمية، تواصل فرق الإنقاذ جهودها للعثور على ناجين تحت الأنقاض.

 

وأضافت أن الفرق نجحت في إنقاذ المواطنة التركية فاطمة غونغور، بعد مرور 212 ساعة من الانتظار تحت الأنقاض، وتم إسعاف المسنة إلى المستشفى على الفور.

 

واحتضن عدد من أقرباء غونغور عناصر الإنقاذ للتعبير عن امتنانهم جراء إنقاذها.


وقبلها بساعات قليلة، وبعد 209 ساعة.. تم إنقاذ زوجين من تحت الأنقاض.
وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.8 درجات، أعقبه مئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.


وبلغ عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا أكثر من 39 ألف شخص، بحسب الإحصاءات الرسمية، فيما قارب عدد الإصابات نحو 100 ألف، إضافة إلى تشريد آلاف الأسر.


وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، مساء الثلاثاء، ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي البلاد إلى 35 ألفا و418 شخصا. وأشارت "آفاد" في بيان إلى إجلاء نحو 196 ألف شخص متضرر من الزلزال من الولايات التي أصابتها الكارثة.


وتزامنا، ارتفعت حصيلة الضحايا في عموم سوريا إلى 3 آلاف و688 قتيلا و14 ألفا و749 مصابا، جراء الزلزال المدمر.

 

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